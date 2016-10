11 Alben, die Ihr diese Woche (lieber nicht) hören solltet

Album der Woche: Goat – REQUIEM (5 Sterne)

Doch da ist eben auch noch diese stark perkussiv geprägte Musik, die Goat am liebsten als Querschnitt aus westlichen (Psychedelic Rock!) und afrikanischen (Afro Beat!) Musiktraditionen gewinnen. Auf REQUIEM, ihrem dritten Album, gelingt ihnen das nun mit der gleichen Meisterschaft wie schon auf den beiden Vorgängern, was sich vor allem an den gewohnt tanzbaren und hypnotischen Grooves zeigt, die diesmal noch variabler ausfallen.

>>> zur Rezension von REQUIEM



White Lies – FRIENDS (2 Sterne)

Pathosschmiere aus dem Fachhandel: White Lies bleiben auf Album Nummer drei ihrem Wave-Pastiche treu.

>>> zur Rezension von FRIENDS

John Southworth – SMALL TOWN WATER TOWERS (4 Sterne)

Der kanadische Singer/Songwriter entwickelt sich zu einem Rufus Wainwright mit hintergründigem Humor.

>>> zur Rezension von SMALL TOWN WATER TOWERS

Jacques Palminger & 440 Hz Trio – SPANKA UND SEINE FREUNDE (4 Sterne)

Eleganz trifft Dada-Quatsch: Palminger hebt seine Jazz-New-Age-Schlager auf das nächste Niveau.

>>> SPANKA UND SEINE FREUNDE

Phantogram – THREE (4,5 Sterne)

Falls der Rock noch eine Zukunft haben sollte, dann diese. Es könnte schlimmer kommen.

>>> zur Rezension von THREE

Ove – ICH WILL MIR NICHT SO SICHER SEIN (3,5 Sterne)

Jagdwurst und Gemüsegarten: ­Diskurs-Pop aus dem hohen Norden.

>>> zur Rezension von ICH WILL MIR NICHT SO SICHER SEIN

Kaiser Chiefs – STAY TOGETHER (2 Sterne)

Für ihr sechstes Album haben sich die Indierocker verabschiedet und versuchen sich am Mainstream-Pop.

>>> zur Rezension von STAY TOGETHER

Archive – THE FALSE FOUNDATION (3,5 Sterne)

Die britischen TripHop-Prog-Rocker ­irren überraschend ziellos umher.

>>> zur Rezension von THE FALSE FOUNDATION

Julia Jacklin – DON’T LET THE KIDS WIN (4 Sterne)

Irgendwie auch Country, aber eher Gram-Parsons-Gedächtnismusik für gefallene Engel.

>>> zur Rezension von DON’T LET THE KIDS WIN

Green Day – REVOLUTION RADIO (2 Sterne)

Radio brennt, Musik leider nicht. Der Daddy-Punkrock von Green Day ist so revolutionär wie Kamillentee.

>>> zur Rezension von REVOLUTION RADIO

Mathias Schaffhäuser – DIDEROT (4,5 Sterne)

Der Produzent aus Köln macht sich frei von den Erwartungen an die elektronische Musik.

>>> zur Rezension von DIDEROT