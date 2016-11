13 (fast ausnahmslos gute) neue Alben, die Ihr diese Woche hören solltet

Album der Woche: Luke Temple – A HAND THROUGH THE CELLAR DOOR (5,5 Sterne)

Dass Luke Temple, Mastermind der ausgefuchsten Genre-Eklektiker Here We Go Magic, auch ein guter Folker ist, dürfte für Kenner keine Neuigkeit sein. Während der (Indie-)Folk vor allem auf den ersten HWGM-Platten jedoch eher als eine Zutat verrührt wird, bekennt sich Temple auf seinen Soloplatten mit einer Lust am musikalischen Reenactment zu seinen Einflüssen, die Staunen macht.

>>> zur Rezension von A HAND THROUGH THE CELLAR DOOR

Wolf People – RUINS (5 Sterne)

Die englische Band findet die perfekte Balance aus 70er-Hardrock, Folk und HipHop.

>>> zur Rezension von RUINS

Virginia Wing – FORWARD CONSTANT MOTION (4,5 Sterne)

Ein Mitglied weniger, aber mindes­tens ein Sprung auf der Qualitätsleiter höher: Der erstaunliche Vorstoß der englischen Band in die Welt der elektronischen Musik der 80er-Jahre und darüber hinaus.

>>> zur Rezension von FORWARD CONSTANT MOTION

The Wave Pictures – BAMBOO DINER IN THE RAIN (4 Sterne)

Locker dahingespielter Indie-Blues-Rock der leidenschaftlichen Handwerker.

>>> zur Rezension von BAMBOO DINER IN THE RAIN

Sleigh Bells – JESSICA RABBIT (2,5 Sterne)

Zwischen Drum-Machine-Pop und Gitarren-Gebratze geht dem Duo die Puste aus.

>>> zur Rezension von JESSICA RABBIT

Romare – LOVE SONGS: PART TWO (4,5 Sterne)

Auf Album Nummer zwei wühlt sich der britische Produzent für seine Electronica-Samplekunst noch tiefer in die afroamerikanische Musikgeschichte.

>>> zur Rezension von LOVE SONGS: PART TWO

Rayon – A BEAT OF SILENCE (3,5 Sterne)

The-Notwist-Sänger Markus Acher zeigt sich mit fein geklöppelten Kopfkino-Soundscapes von seiner experimentellen Seite.

>>> zur Rezension von A BEAT OF SILENCE

Pavo Pavo – YOUNG NARRATOR IN THE BREAKERS (4 Sterne)

Die New Yorker Band bespielt Klang­areale des Psychedelic Pop in einem ganz eigenen Duktus.

>>> zur Rezension von YOUNG NARRATOR IN THE BREAKERS

Papa M – HIGHWAY SONGS (4 Sterne)

Slint-Mitbegründer David Pajo gibt nach einem Suizidversuch ein musikalisch starkes, wenn auch zerrissenes Post-Rock-Lebenszeichen von sich.

>>> zur Rezension von HIGHWAY SONGS

Martha Wainwright – GOODNIGHT CITY (4 Sterne)

Die Singer/Songwriterin will etwas weniger persönlich texten. Klappt nicht immer.

>>> zur Rezension von GOODNIGHT CITY

Granada – GRANADA (3 Sterne)

Ein paar Sommerhits und solche, die es zu sehr sein wollen, finden sich auf dem Debütalbum der österreichischen Indie-Pop-Band.

>>> zur Rezension von GRANADA

D.D Dumbo – UTOPIA DEFEATED (4,5 Sterne)

Weiche Landung zwischen den Stühlen und Stilen: Der Australier spielt den Blues Richtung Funk, Prog und Pop und wieder zurück.

>>> zur Rezension von UTOPIA DEFEATED

Christine Owman – WHEN ON FIRE (4 Sterne)

Melancholischer Dream Pop, dessen Reize entdeckt werden wollen.

>>> zur Rezension von WHEN ON FIRE

Weitere kommende neue Alben 2016 und 2017: