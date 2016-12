2017 wird alles wie früher: Tokio Hotel kündigen neues Album „DREAM MACHINE“ an

Erst verkündet die Kelly Family ihr Comeback, und jetzt das: Mit Tokio Hotel meldet sich die Band, die wohl trotz regelmäßiger Veröffentlichungen jeder längst abgeschrieben hatte, zurück. Die vier Magdeburger und teilweise Wahl-Kalifornier, die schon im September neue Tourdaten ankündigten, bringen begleitend dazu ein neues Album heraus. DREAM MACHINE, so der Titel, erscheint am 3. März 2017 und kann ab dem 23. Dezember bereits vorbestellt werden. Und wer nun wissen will, wie die einstige Teenie-Sensation auf ihre alten Tage so klingt, möge noch ein paar Tage warten. Ihr neuer Song „Something New“ dürfte kurz nach Pre-Order-Beginn seinen Weg ins Netz finden, weil Frühbucher ihn gratis dazu kriegen.

DREAM MACHINE erscheint nur zweieinhalb Jahre nach Tokio Hotels viertem Album KINGS OF SUBURBIA, das Bill und Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing zwar mit neuem Sound, neuem Image und dem erneuten Mut zur Provokation hervorbrachten, unterm Strich jedoch ein kommerzieller und in weiten Teilen auch künstlerischer Flop blieb. Zuletzt spielten Tokio Hotel in so kleinen Venues wie dem Heimathafen Neukölln in Berlin. Für 2017 kündigten sie zwar eine große Tour an, die Venues liegen mit beispielsweise dem Huxley’s in Berlin und dem E-Werk in Köln größentechnisch irgendwo zwischen Club und Mehrzweckhalle.

Das Cover von DREAM MACHINE zeigt Tokio Hotel übrigens von Basecap über Collegejacken bis zum Schriftzug im Achtziger-Look – mal sehen, was das für den Sound ihres fünften Albums heißt. Vielleicht haben sie in ihrer kleinen Auszeit – Bill Kaulitz veröffentlichte ja noch ein Soloalbum unter dem Namen Billy – bloß zu viel „Stranger Things“ auf Netflix gesehen. In der Pressemitteilung zum Release ist dazu von einer „epochalen Klangwelt aus analogen Synths und weiten Soundscapes“ die Rede.

Tokio Hotel auf Tour 2017 – die Termine:

12/03/17 LONDON, UK

13/03/17 BRUSSELS, BELGIUM

15/03/17 HAMBURG, GERMANY

16/03/17 FRANKFURT, GERMANY

19/03/17 AMSTERDAM, NETHERLANDS

21/03/17 PARIS, FRANCE

22/03/17 LYON, FRANCE

24/03/17 COLOGNE, GERMANY

25/03/17 STUTTGART, GERMANY

27/03/17 ZURICH, SWITZERLAND

28/03/17 MILAN, ITALY

29/03/17 ROME, ITALY

31/03/17 MUNICH, GERMANY

01/04/17 LEIPZIG, GERMANY

03/04/17 PRAGUE, CZECH REPUBLIC

04/04/17 BERLIN, GERMANY

06/04/17 STOCKHOLM, SWEDEN

07/04/17 OSLO, NORWAY

09/04/17 HELSINKI, FINLAND

10/04/17 RIGA, LATVIA

12/04/17 WARSAW, POLAND

19/04/17 NOVOSIBIRSK, RUSSIA

21/04/17 EKATERINBURG, RUSSIA

22/04/17 UFA, RUSSIA

23/04/17 KAZAN, RUSSIA

25/04/17 ST. PETERSBURG, RUSSIA

26/04/17 MOSCOW, RUSSIA

28/04/17 VORONEZH, RUSSIA

29/04/17 KRASNODAR, RUSSIA