5 Beweise dafür, dass Til Schweiger gerne Kanye West wäre

Wie die gesamte Fernseh- und Internet-Nation haben auch wir uns in den vergangenen Monaten gefragt: Was ist mit Til Schweiger, was hat er nur? Nachdem sowohl Til Schweiger, als auch Kanye West sich am heutigen Mittwoch von ihren Lebensgefährtinnen getrennt haben, ist es uns wie Schuppen von den Augen gedroppt. Til Schweiger leidet unter dem so genannten Kanye-West-Komplex.

Niemand penetriert die Welt so konsequent mit seinem Ego wie Kanye West es tut – und Til Schweiger eifert ihm seit Jahren nach, ohne die geringste Chance, an das Kanye-Arroganzlevel heranzureichen. Wir haben fünf Beweise für diesen traurigen und aussichtslosen Umstand gesammelt:

Die Mimik

Generationen von Filmkritikern haben versucht, herauszufinden, warum Til sie mit dem immer gleichen Gesichtsausdruck quält. Plötzlich ergibt alles Sinn. Er versucht, den Signature-Gesichtsausdruck von Kanye West zu imitieren. Kanye West ist der Großmeister des „Resting Bitch Face“. Til arbeitet seit Jahrzehnten daran, so unsympathisch zu wirken wie Kanye. Bisher erfolglos.

Die Kompetenz

Kanye West kennt sich aus. Niemand kennt sich besser aus als Kanye West – in jedem Fachbereich von Musik über Politik bis hin zu Gravitationsphysik (Kanye West ist integraler Bestandteil dieser coolen Wissenschaft, denn niemand übt mehr wellenmäßige Anziehungskraft auf die Bitches aus als Yeezy). Til Schweiger seit Jahrzehnten vergeblich, die überirdische Selbstwahrnehmung von Kanye zu erreichen. Klar, Til kennt die Craft (Materie). Er weiß, wie man einen bayerischen Politiker argumentativ in den Boden stampft, für den höchstmöglichen Selbstbewusstseins-Zustand fehlen aber noch ein paar Auftritte wie dieser hier. Watch and learn, Til:

https://www.youtube.com/watch?v=kqPGImLF0m0 Video can’t be loaded: Kanye West Flips Out On Sway In The Morning Interview Nov 26th, 2013. (https://www.youtube.com/watch?v=kqPGImLF0m0)

Das Social-Media-Temperament

Hier ist Til Schweiger erstaunlich nah an seinem Vorbild Kanye. Sätze wie „Aber ich scheiss auf euch und zieh mein Ding durch!!!!“ und „ich als Filmemacher/Schauspieler/Produzent/Writer/Cutter/Composer…. viel mehr Ahnung…. ich habe viiiieel mehr Ahnung von der Craft( Materie)….KUNST…. als die meisten von diesen Trotteln, die darüber schreiben!!!!….“ können mit Kanyes Aussagen auf Twitter in einem Atemzug genannt werden, ohne dass man sich als Deutscher für unseren Schmalspur-Kanye schämen müsste. Weiter so, Til!

https://twitter.com/kanyewset/status/566411924821114880

Der Stil

Kanye West ist eine Stil-Ikone, Mode-Gott, Fashion-Yeezus. Kanye West nimmt ein weißes T-Shirt, nennt es „HipHop T-Shirt“ und klebt ein 120-Dollar-Preisschild drauf – und die Leute reißen es ihm aus der Hand. Dieser Mann könnte selbst Tennissocken in Sandalen zum heißesten Fashion-Trend des Jahres machen. Kein Wunder also, dass Til Schweiger auch hier seinem Idol nacheifert und selbst unter die Mode-Schöpfer gegangen ist. Aber für eine modische Strahlkraft vom Kaliber eines Yeezy fehlt es dem Til einfach noch an Stilbewusstsein und mangelnder Selbstironie:

Die Autos

Während man Kanye regelmäßig in den exklusivsten Sportwagen und mit Kim Kadashian neben sich durch die Gegend fahren sieht, hatte Til seinen automobilen Zenit in einem Opel Manta mit Baumarkt-Tuning und Michael Kessler im Beifahrersitz. Sollten beide einmal nebeneinander an der Ampel halten, wäre Til besser bedient, wenn er so tut, als sei sein Tank leer, der Keilriemen gerissen und die Batterie alle – alles gleichzeitig.

Sorry, Til, aber so wird das nichts.