5 Gründe, warum Leipzig in Sachen Musik das bessere Berlin ist

1. Die Liebe zur Kultur!

Was Berlin wegen fetter Eurozeichen in den Augen nicht mehr sehen kann: Der sexy Ruf der Hauptstadt ist bald dahin. Clubs haben es inzwischen schwer; mockiert sich nicht gerade eine Prenzlberger Familienkommune über klirrende Bierflaschen zur donnerstäglichen Nachtruhe, sind es Investoren, die der Party in den aufregendsten Ecken der Stadt nach und nach ein Ende bereiten. Klar, auch Leipzig leidet unter diesen beiden Spielverderbern, doch nach wie vor weiß man im Rathaus Musikveranstaltungen und ihre positiven Auswirkungen auf die Attraktivität zu schätzen. Neben Goethe und Mendelssohn Bartholdy spielen auch etwas zeitgemäßere Kulturangebote eine wichtige Rolle.

2. Die Leute!

Manchmal vermisst ihr ja das wilde Leben als Erstsemester-Studenten. Damals in der 5er-WG, wo das Büchergeld von Muttern in eine Monatsration Tiefkühlpizza investiert wurde. Und in Zeiten, als man total verschossen in die süße Kommilitonin war und sich bei der Studentenparty mit 1,8 im Turm endlich getraut hat, sie wild an der Kellerwand zu küssen. Leipzig und seine jungen Mitbewohner wecken diese Erinnerungen bei jedem Besuch – und das ist großartig. Dort zu feiern ist wie das Stöbern in alten CD-Stapeln. Wir werden schon vom Schreiben dieser Zeilen ganz nostalgisch.

3. Connewitz!

Nicht nur eine Feier-Area für Alternative: Das Viertel mit Venues wie der Konzert- und Partylocation Conne Island hat das Herz am richtigen Fleck. Hier wird nicht nur Wulle gekippt und gepogt, hier wird auch protestiert, vegan gegessen und jeder willkommen geheißen. Außer verbohrte Wutbürger vielleicht.

4. Das WGT!

WGT, WTF, WAS? Wer immer noch keine Ahnung hat, was das Wave-Gotik-Treffen ist, gehört ausgelacht. Das Szene-Festival für Goths, Steampunks und allerlei andere Splittergruppen mit Faible für Musik und pompös-pornöse Verkleidungen gehört seit 1992 zu den jährlichen Highlights von Leipzig. Selbst Omis freuen sich über die kreativen Besucher aus aller Welt und setzen sich am Pfingstwochenende mit einem Malzkaffee zum Staunen ans Wohnzimmerfenster.

5. Die MUSIKEXPRESS Klubtour!

Heidenei, und auch das müsst ihr euch gegeben haben! Am 04. November sprengen die Boogie Monks die letzten Klischees über unsere sächsische Lieblingsstadt. Es wird heiß, sexy und verdammt nochmal wahnsinnig lustig. Verpasst nicht das große Finale unserer Klubtour im Club Velvet – der wohl beste Grund, mal wieder nach Leipzig zu reisen.

Hier alle Details zur Sause:

DJ LUKE 4000 & DJ BASED (SEEEDS DJS)

BOOGIE MONKS

DJ CRAFT (K.I.Z) supported by DJANE YO-C

COMA DJ-SET (KOMPAKT REC.) supported by MARKUS KNAUTH

Einlass: 22.00 Uhr

Eintritt: 9,00€

Einlass erst ab 18 Jahren.

Weitere Infos bei Facebook: www.facebook.com/events/1042205859167258

MUSIKEXPRESS Klubtour

Der Festivalsommer ist zwar vorbei, doch jetzt geht die Party drinnen weiter: MUSIKEXPRESS und Wodka Gorbatschow holen die besten Live-Acts und DJs in eure Stadt, und ihr könnt dabei sein! Die MUSIKEXPRESS Klubtour macht Halt an sechs Stationen und wird für laute, unvergessliche, und durchtanzte Nächte sorgen. Also: Wer auf HipHop und Electro steht – jetzt Tickets sichern!

Boogie Monks

Sonst mit den Reggae-Giganten von Seeed unterwegs, werden uns die Boogie Monks einen geschmackssicheren Mix aus HipHop, Dancehall und Trap servieren.

DJ Craft (K.I.Z.)

DJ Craft produziert nicht nur die Beats für K.I.Z., sondern ist auch einer der gefragtesten DJs im Deutschrap.

Coma

Das Kölner Duo produziert seit Jahren zuverlässig gute elektronische Musik – und weiß, wie man ein Publikum anheizt.

Neugierig, aber noch immer nicht überzeugt? So schön, laut und heiß war es übrigens bei der ME.Klubtour in Berlin mit Zugezogen Maskulin: