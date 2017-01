Der Anfang vom Ende des Grunge begann im Jahr 1992: In der romantischen Komödie „Singles“ (deutscher Titel: „Singles – gemeinsam einsam“) erzählte Cameron Crowe die in Seattle spielende Anti-Liebesgeschichte von Janet (Bridget Fonda) und Cliff (Matt Dillon). Janet ist schwer in Cliff verknallt oder wäre es gern, der interessiert sich aber nur für seine Band Citizen Dick, in der diverse Mitglieder von Pearl Jam mitspielten. Gemeinsam leben sie, in bester „Melrose Place“-Manier umgeben von ihren Freunden, in kleinen Apartments nebeneinander her. Der Film sollte ein Porträt der damaligen Generation X zeichnen. Bis heute liegt aber der Verdacht nahe, dass er mitunter auch Geld mit dem Label „Grunge“ machen wollte. Von dort an war die Szene Seattles unfreiwillig im Mainstream angekommen.

Warum „Singles“ trotzdem zum Kult wurde? Weil sich derart glaubwürdige Musiker anheuern ließen, weil Plot und Setting einen Nerv trafen und weil der Soundtrack tatsächlich maßgeblich war: Von Szene- und tatsächlichen Rockgrößen wie Alice In Chains, Soundgarden, Screaming Trees, Mudhoney, Smashing Pumpkins und dem Pearl-Jam-Vorgänge Mother Love Bone gab es teilweise exklusive neue Songs zu hören. „State Of Love And Trust“ von Pearl Jam etwa gehört bis heute zu den größten Liveklassikern der Band um Eddie Vedder.

Nun, zum 25-jährigen Jubiläum, wird der „Singles“-Soundtrack neu aufgelegt. Die Doppel-CD soll am 19. Mai erscheinen und neben den 13 ursprünglichen Songs 18 Bonus-Tracks beinhalten, darunter Demos, Instrumentals und Live-Aufnahmen von Chris Cornell, Paul Westerberg, Alice in Chains und Mudhoney. Erstmals soll auch der Song „Touch Me I’m Dick“, den Dillon mit den Pearl-Jam-Mitgliedern Vedder, Stone Gossard und Jeff Ament als fiktionale Band Citizen Dick in „Singles“ spielt, veröffentlicht werden.

Zudem beeinhaltet die Soundtrack-Neuauflage neue Liner Notes und „Track-by-Track“-Kommentare von Regisseur Cameron Crowe. Der „Singles“-Soundtrack soll auf CD, LP und digital erscheinen.

„Singles“-Soundtrack – Tracklist der Deluxe Edition:

CD 1:

01. Alice in Chains – Would?

02. Pearl Jam – Breath

03. Chris Cornell – Seasons

04. Paul Westerberg – Dyslexic Heart

05. The Lovemongers – Battle of Evermore

06. Mother Love Bone – Chloe Dancer / Crown of Thorns

07. Soundgarden – Birth Ritual

08. Pearl Jam – State of Love and Trust

09. Mudhoney – Overblown

10. Paul Westerberg – Waiting for Somebody

11. Jimi Hendrix – May This Be Love

12. Screaming Trees – Nearly Lost You

13. The Smashing Pumpkins – Drown

CD 2:

01. Citizen Dick – Touch Me I’m Dick

02. Chris Cornell – Nowhere But You

03. Chris Cornell- Spoonman

04. Chris Cornell – Flutter Girl

05. Chris Cornell – Missing

06. Alice in Chains – Would?

07. Alice in Chains – It Ain’t Like That

08. Soundgarden – Birth Ritual

09. Paul Westerberg – Dyslexic Heart

10. Paul Westerberg – Waiting for Somebody

11. Mudhoney – Overblown

12. Truly – Heart and Lungs

13. Blood Circus – Six Foot Under

14. Mike McCready – Singles Blues 1

15. Paul Westerberg – Blue Heart

16. Paul Westerberg – Lost in Emily’s Woods

17. Chris Cornell – Ferry Boat #3

18. Chris Cornell – Score Piece #4