A Tribe Called Quest kündigen letztes Album an

Die HipHop-Legenden von A Tribe Called Quest bringen in zwei Wochen ein neues Album heraus. Es ist das erste seit THE LOVE MOVEMENT aus dem Jahr 1998. Wie Q-Tip in einem auf Facebook geposteten Brief verlauten ließ, entstanden die neuen Songs im Anschluss an einen Auftritt der Band bei Jimmy Fallon.

Wie aus dem Posting hervorgeht, werden Busta Rhymes und Consequence als Feature-Gäste auf der Platte auftauchen. Ein Titel ist noch nicht bekannt, ein Release-Datum dagegen schon: Am 11. November lassen A Tribe Called Quest ihre neuen Tracks hören.

Das Album erscheint damit acht Monate nach dem Tod von Bandmitglied Phife Dawg, der an den Folgen seiner Diabetes-Erkrankung gestorben ist. Zum Zeitpunkt seines Todes sei das neue Album noch nicht fertig gewesen, Phife Dawg werde aber darauf zu hören sein.