Adele bezeichnet die Musik von Bon Iver als „Liebe ihres Lebens“

In einem Instagram-Post bekundete Adele ihre Liebe für die Musik von Bon Iver. Sie lud das Cover der neuen Platte 22, A MILLION hoch und schrieb dazu: „Bon Iver’s music is one of the true loves of my life. Every. Single. Time.“

Bereits vor fünf Jahren, als das zweite Album BON IVER, BON IVER erschien, betonte die Sängerin auf ihrem Blog, den es inzwischen offenbar nicht mehr gibt, dass sie ein großer Fan sei. Als sie das Debüt FOR EMMA, FOREVER AGO hörte, konnte sie den Nachfolger kaum abwarten, so Adele. Sie bezeichnete das zweite Werk Bon Ivers damals als Album des Jahres 2011. Da ist es kaum verwunderlich, dass sie auch an 22, A MILLION (hört hier Songs des Albums im Stream) Gefallen findet.

Adele ist mit ihrem Lob übrigens nicht alleine – selbst Kanye West bezeichnete Bon Iver als seinen liebsten Musiker. Kanye und Justin Vernon arbeiteten bereits häufiger gemeinsam an Aufnahmen; der Einfluss des Rappers auf den Folkmusiker ist 2016 nicht zu überhören.

