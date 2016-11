Nein, das beste Album dieser Woche kommt nicht von Robbie Williams!

Album der Woche: Shirley Collins – LODESTAR (5 Sterne)

In einer Serie von lockeren Sessions in der Stube der Meisterin ist es dem Produzenten Ian Kearey gelungen, Shirley Collins nach 38 Jahren krankheitshalber erzwungener Stille ein neues Album zu entlocken. Es geht dem Zeitgeist auf ganz ähnliche Weise aus dem Weg wie ANTHEMS OF EDEN, das Shirley 1969 mit ihrer Schwester Dolly aufnahm und das paradoxerweise so weit von den damaligen Folk-Gepflogenheiten entfernt lag, dass es beim Progressive-Label Harvest erschien.

>>> zur Rezension von LODESTAR

Karies – ES GEHT SICH AUS (5 Sterne)

Das nächste Sensationsalbum aus dem sich langsam, aber sicher zum deutschen Seattle der frühen 90er-Jahre mausernden Stuttgart: weltschmerzender Postpunk.

>>> zur Rezension von ES GEHT SICH AUS

Hundreds – WILDERNESS (3,5 Sterne)

Strenger, in sich geschlossener Elektro- Pop in Schwarz und Weiß.

>>> zur Rezension von WILDERNESS

Hope Sandoval & The Warm Inventions – UNTIL THE HUNTER (3 Sterne)

So viel kann man gar nicht kiffen, um dem neuen Werk der Eso-Rocker in alle Verästelungen folgen zu können.

>>> zur Rezension von UNTIL THE HUNTER

Illum Sphere – GLASS (4,5 Sterne)

Electronica: ein Amalgam aus Einflüssen geht auf in Sounds und Klangflächen.

>>> zur Rezension von GLASS

Lambchop – FLOTUS (4 Sterne)

Kurt Wagner liebeserklärt sich seiner Frau Mary mit Muzak und R’n’B.

>>> zur Rezension von FLOTUS

Robbie Williams – HEAVY ENTERTAINMENT SHOW (3 Sterne)

Robbies Revue-Pop mit beachtlichen und schauderhaften Nummern.

>>> zur Rezension von HEAVY ENTERTAINMENT SHOW