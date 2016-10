Anohni zeigt neues Video zu „I Don’t Love You Anymore“

Mal wieder ganz nah dran: Anohni hat ein neues Video zum Song „I Don’t Love You Anymore“ veröffentlicht, und das zeigt die einst als Antony Hegarty bekannte Künstlerin im Close-Up, wie sie intime Zeilen wie „I don’t love you anymore, It’s been a while and I am sure, You left me for another girl, You left me in a broken world“. Der textliche Ansatz dieses Songs ist damit ein privaterer als der der zuvor ausgekoppelten politischen „Drone Bomb Me“, „Crisis“ und „4 Degrees“.

Anohnis Album HOPELESSNESS ist im Mai dieses Jahres erschienen, wir widmeten ihm und seiner Erschafferin unsere Titelgeschichte im gedruckten Musikexpress Mai 2016.