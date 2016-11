Seht hier Anohnis eindrucksvolles Video zu „Hopelessness“

Der Titeltrack des im Mai erschienenen Albums HOPELESSNESS von Anohni wurde mit einem eindrucksvollen Bewegtbildwerk bedacht. In Sachen Eindringlichkeit steht das neue Video dem zu „I Don’t Love You Anymore“ in nichts nach.

Während die einst als Antony Hegarty bekannte Anohni den derzeitigen Zustand der Welt beklagt, wird der Zuschauer mit einem wilden Mix aus mittelalterlichen Methoden und faschistisch monumentaler Architektur konfrontiert. Und mit der Frage, was passieren würde, wenn Menschen und Tiere ihre Rollen tauschten.

Regisseur Alexander Carver beschreibt den Traum der Hauptfigur, einer Frau, um die sich der Clip dreht: „In dem Traum verschmilzt eine entfernte Vergangenheit mit einer weit entfernten Zukunft und es entsteht eine bizarre, ikonische Version eines Martyriums, in dem Tiere zu Bürgern werden, und Menschen zu Drohnen.“