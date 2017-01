Antilopen Gang serviert „Pizza“ als Pommes und im Stream (mit Video)

Habt Ihr vielleicht schon vorbestellt wie die Pizza am Wochenende: ANARCHIE UND ALLTAG, das neue Album er Antilopen Gang, kommt bald in die Läden oder direkt zu Euch nach Hause. Als nächsten Vorgeschmack stellen Koljah, Danger Dan und Panik Panzer heute einen neuen Song namens, richtig, „Pizza“ vor und verhandeln dort die Lage der Nation. Lasst Euch also von den Pommes auf dem Single-Artwork nicht täuschen!

„Pizza“ von der Antilopen Gang im Stream:

Das dazugehörige „Pizza“-Video von der Antilopen Gang lohnt sich bis zum Ende anzuschauen – ab Minute 3:07 seht und hört Ihr einen Stargast, der für einen mehr als würdigen Höhepunkt des Songs sorgt:

https://www.youtube.com/watch?v=KiDBf2pTDvg&feature=youtu.be Video can’t be loaded: Antilopen Gang – Pizza (https://www.youtube.com/watch?v=KiDBf2pTDvg&feature=youtu.be)

ANARCHIE UND ALLTAG erscheint am 20. Januar 2017 und kommt mit einem Punkrock-Bonusalbum namens ATOMBOMBE AUF DEUTSCHLAND daher. Auf dem ist dann etwa auch der bekannte Mann aus dem Video in voller Pizza-Länge zu hören.