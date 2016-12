Aphex Twin hat das erste Mal seit acht Jahren einen Live-Auftritt in den USA absolviert. Am 17. Dezember spielte Richard D. James beim Day for Night Festival in Houston, Texas. Sein letztes Set spielte er 2008 auf dem Coachella Festival.

Seht hier einige Aufnahmen von Fans:

https://youtu.be/v0cQOpbUTXo Video can’t be loaded: Aphex Twin, 12/17/16, Houston (https://youtu.be/v0cQOpbUTXo)

#aphextwin Ein von HaigTcholakian (@haigomatic) gepostetes Video am 17. Dez 2016 um 20:15 Uhr

❤️🌺❤️🌺❤️#rdj #aphex #footwork Ein von Makum Flores (@seablvze) gepostetes Video am 17. Dez 2016 um 20:23 Uhr

Passend zum Festival hat Aphex Twin auch eine Art neue Platte veröffentlicht. Auf dem Festival gab es eine Platte in schlichtem, weißen Artwork zu kaufen, die nur das Datum und den Ort des Festivals als Bezeichnung trug.