Arcade Fire veröffentlichen Live-DVD „The Reflektor Tapes/ Live at Earl Court“

Arcade Fire machen aus ihrer 2013er-Veröffentlichung REFLEKTOR ein großes Gesamtpaket. Neben einer ausgiebigen Tour, gab es den Film „The Reflektor Tapes“, der den Entstehungsprozess der Platte festhielt und die Band bei Auftritten begleitete.

Einer dieser Auftritte fand im Earls Court in London statt, der nun als Doppel-DVD und natürlich Blu-ray unter dem Namen „The Reflektor Tapes/ Live at Earl Court“ am 27. Januar 2017 erscheint. Das Konzert in London wurde im Rahmen der REFLEKTOR-Tour im Jahr 2014 aufgezeichnet.

Arcade Fire haben auch ein Video geteilt, das einen kleinen Vorgeschmack auf die Performance zeigt:

https://youtu.be/s41CaBbrmZk Video can’t be loaded: Arcade Fire – Reflektor (Live At Earls Court) (https://youtu.be/s41CaBbrmZk)

Die Band hat bereits Live-Termine für das kommende Jahr angekündigt, jedoch noch kein Release-Datum für das neue Album, an dem sie derzeit arbeiten.