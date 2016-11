Arcade Fires Régine Chassagne erhält Doktorwürden

Von jetzt an heißt sie Dr. Chassagne: Régine Chassagne, hauptberuflich Sängerin und Multiinstrumentalistin bei Arcade Fire, hat einen Ehrendoktortitel erhalten. Die Concordia Universität in Montreal verlieh ihr diese Würden für ihr Engagement für Haiti und ihren Einfluss auf die internationale Musikszene.

Chassagne ist unter anderem Botschafterin von KANPE, einer von ihr 2010 gegründeten Organisation mit dem Ziel “to play an integral part in the fight to help Haiti break free from a vicious cycle of poverty.” Dafür und für die Organisation „Partners in Health“ sammelte sie durch ihre Arbeit mit Arcade Fire bisher über eine halbe Millionen US-Dollar Spenden.

Seht hier Chassagnes Dankesrede:

https://www.youtube.com/watch?v=raGUv_a1rak Video can’t be loaded: Régine Chassagne, 2016 Concordia Honorary Doctorate (https://www.youtube.com/watch?v=raGUv_a1rak)

Arcade Fire dürften im kommenden Jahr ihr neues Album veröffentlichen. Der Vorgänger REFLEKTOR erschien 2013.