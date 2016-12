Er kriegt sie alle: Nachdem Moderator und Comedian James Corden für sein erfolgreiches Format „Carpool Karaoke“ bereits Superstars wie Adele, Chris Martin, Justin Bieber, Madonna und die Red Hot Chili Peppers durch Los Angeles kutschierte, begrüßte er nun Bruno Mars auf seinem Beifahrersitz. Der zeigte sich ganz als der Entertainer, der er auch auf der Bühne ist und sang mit Corden neben seinem neuesten Hit „24 K Magic“ jüngere eigene Popklassiker wie „Uptown Funk“, „Locked Out Of Heaven“, „Grenade“ und „If I Knew”. Dazwischen redeten Mars und Corden über Wein, Feuchttücher, Poker, Elvis und die hohe Kunst des Lippenleckens. Am Ende tragen sie sogar Goldketten und Hawaiihemden!

https://www.youtube.com/watch?v=AFxCO_DyzYM Video can’t be loaded: Bruno Mars Carpool Karaoke (https://www.youtube.com/watch?v=AFxCO_DyzYM)