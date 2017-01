Audioslave kündigen Live-Reunion an – wegen Trump

So wenige hochkarätige Musiker der designierte US-Präsident Donald Trump für seine Amtseinführung gewinnen konnte, so viele machen gegen ihn mobil. Der sogenannte „Anti Inauguration Ball“, also die zeitgleiche Gegenveranstaltung am 20. Januar 2017, hat nun besonders interessanten Zuwachs bekommen: Audioslave vereinen sich extra für diesen Abend und treten damit das erste Mal seit zwölf Jahren wieder gemeinsam auf.

In einem Statement erklären Audioslave ihre Motivation hinter dieser Entscheidung:

„The Anti-Inaugural Ball is a celebration of resistance. Resistance to racism. Resistance to sexism. Resistance to homophobia. Resistance to bullying. Resistance to environmental devastation. Resistance to fascism. Resistance to Donald Trump. We are staring down the barrel of a dystopian nightmare unless we act NOW, unless we fight back NOW. We intend to create ‘No Trump Zones’ across the country; in our homes, our schools, our places of work, and our concert stages. Bad Presidents make for great music. Join us as we get loud and stand together to defend our rights, our country, and our planet.“

Die Supergroup Audioslave bestand aus Chris Cornell (Soundgarden) sowie den ehemaligen RATM-Mitgliedern Tom Morello, Tim Commerford und Brad Wilk. Gemeinsam brachten sie zwischen 2001 und 2007 drei Alben heraus.

Der „Anti Inaugural Ball“ wird von den Prophets Of Rage (Morello, Commerford, Wilk, Chuck D, B-Real, DJ Lord) veranstaltet, neben ihnen und Audioslave treten Vic Mensa, Jack Black, Jackson Browne und The Los Angeles Freedom Choir auf.

Bei der Amtseinführung von Donald Trump werden nun unter anderem 3 Doors Down, Toby Keith und The Piano Guys auftreten. Elton John, Moby, Celine Dion und Rebecca Ferguson gehören zu den Künstlern, die Trump eine Absage erteilten.