Aus für Mendig: Rock am Ring 2017 zieht zurück zum Nürburgring

Foto: Thomas Porwol. All rights reserved.

Rock am Ring in Mendig 2016: „Das Gewitter muss platzen!“ Nun ist auch die Kooperation zwischen Stadt und Veranstaltern geplatzt.

Das „Rock am Ring“-Festival kehrt seiner neuen Heimat Mendig nach nur zwei Jahren wieder den Rücken – und kehrt zum Nürburgring zurück. Dies erklärten die Veranstalter Marek Lieberberg Konzertagentur und Live Nation in einer am Montagmittag veröffentlichten Stellungnahme.

In der Pressemitteilung heißt es unter anderem:

„Der Flugplatz Mendig, wo das Open Air in den letzten beiden Jahren stattfand, sei nicht mehr haltbar. Trotz Rekordbesucherzahlen werde die Wirtschaftlichkeit durch immense spezifische Anforderungen auf Dauer in Frage gestellt. Ständig erweiterte Auflagen der Naturschutzbehörden im Hinblick auf Umwelt-, Arten- und Gewässerschutz machten jetzt weitere Investitionen in Millionenhöhe erforderlich, ohne auf Dauer eine Genehmigungsfähigkeit zu gewährleisten, betonten die Veranstalter.“

Das bisher bestätigte Line-up für Rock am Ring 2017 mit Rammstein, Die Toten Hosen und System Of A Down als Headliner soll sich durch den Umzug nicht verändern.

Gesamtes Line-up Rock am Ring und Rock im Park 2017

187 Strassenbande

Airbourne

Alter Bridge

AnnenMayKantereit

Bastille

Beartooth

Beatsteaks

Beginner

Bonez MC & RAF Camora

Broilers

Die Toten Hosen

Feine Sahne Fischfilet

Five Finger Death Punch

Frank Carter & The Rattlesnakes

Genetikk

Henning Wehland

In Flames

Kraftklub

Macklemore & Ryan Lewis

Marteria

Motionless in White

Pierce The Veil

Prophets Of Rage

Rag’n‘Bone Man

Rammstein

Slaves

Sleeping With Sirens

Suicide Silence

System Of A Down

Thrice

Wirtz

Rock am Ring und Rock im Park finden im nächsten Jahr zwischen 2. und 4. Juni statt. Tickets findet Ihr bei Eventim.

Lest hier die komplette Stellungnahme von MLK und Live Nation zum Umzug von Rock am Ring 2017 im Wortlaut:

Rock am Ring zurück zum Nürburgring – Festival schon 2017 wieder am Originalschauplatz