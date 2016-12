Ausgezwitschert: Twitter schließt Büro in Berlin [Update]

Twitter ist ein praktisches Tool. Sei es, um über Nachrichten informiert zu bleiben, seinen Stars zu folgen oder aber einfach nur, um die Welt darüber zu unterrichten, dass man sich gerade schon den fünften Kaffee gemacht hat – und das schon um 10:30 Uhr.

Doch Zweckmäßigkeit hin oder her, das vor über zehn Jahren gegründete Unternehmen kann einfach keinen Gewinn machen, wie Quartalsberichte und Jahresabschlussbilanzen regelmäßig bestätigen. Das soll nun zur Folge haben, dass Ende des Jahres das Büro in Berlin geschlossen wird. Besonders ärgerlich: Das Berliner-Büro wurde erst im Sommer dieses Jahres eröffnet.

Weitere Schließungen sollen folgen

Auch interessant #NoNotruf: Berliner Polizei schreibt die skurrilsten Notrufe mit Gegenüber „Internetworld.de“ haben anonyme Quellen aber noch mehr schlechte Nachrichten: Weitere Büros in Europa sollen ebenfalls geschlossen werden, mit Ausnahme von Dublin. Twitter-Sprecher Holger Kersting dementierte die Gerüchte bisher.

Aber auch, wenn die Gerüchte falsch sein sollen: Twitter steht vor einem großen Umbruch, schließlich muss langsam mal Profit gemacht werden. Pro Jahr fährt Twitter in etwa eine halbe Milliarde US-Dollar Verluste ein. Als erste Konsequenz wurde im Oktober dieses Jahres Vine eingestellt. Mit der App konnten sechssekündige Videos aufgenommen werden und der Dienst wurde 2013 erst von Twitter aufgekauft. Darüber hinaus wurden 300 Angestellte entlassen.

Zukunft ungewiss

Wie es weitergeht, bleibt also weiterhin unklar. Möglich wäre ein Verkauf von Twitter, obgleich CEO Jack Dorsey dagegen ist. Unternehmen wie Google, Apple oder auch Disney hatten in der Vergangenheit mehrmals Interesse an dem Microblogging-Dienst bekundet. Sie alle sind inzwischen aber wieder abgesprungen.

Update: 16.12.2016

Twitter-Sprecher Holger Kersting hat eine Richtigstellung veröffentlicht: Das Büro in Hamburg soll von der Schließung nicht betroffen sein:

„Die Gerüchte um eine Schließung der Twitter-Büros in Hamburg sind falsch. Twitter wird in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern weiterhin mit eigenen Teams und Präsenzen aktiv sein.“

Wir haben den Artikel entsprechend aktualisiert.