Australier sucht Toilette, findet älteste Siedlung der Menschheitsgeschichte

Als der Australier Clifford Coulthard nach einem Plätzchen suchte, an dem er einen Stoffwechselzyklus würde beenden können, machte er eine der wichtigsten prähistorischen Entdeckungen. Coulthard, eigentlich auf der Durchreise, fand 500 Kilometer nördlich von Adlelaide die älteste von Menschen gebaute Siedlung. Am Fundort wurden auch erste Beweise für das frühe Zusammenleben von Menschen und großen Tieren (Megafauna) gefunden. Der Fund zeigt, dass die australischen Ureinwohner (Aborigines) schon vor knapp 50.000 Jahren in der Lage waren, sesshafte Lebensformen zu entwickeln.

Alle Erkenntnisse der Entdeckung findet Ihr in der Publikation der Wissenschaftler, die den Ort untersucht haben, bei nature.com.