Video-Interview: Bastille schwärmen von David Lynch, Yeasayer und Berlin

Läuft bei Bastille: Nachdem sie mit ihrem Album BAD BLOOD und dank Singles wie „Pompeij“, „Things We Lost In The Fire“ und „Flaws“ 2013 den Durchbruch schafften, mutierten die davor recht unbekannten vier Süd-Londoner zu gern gesehenen Gästen auf etlichen Indie-, Rock- und Pop-Festivals sowie Radio-Playlists rund um den Globus. Im September dieses Jahres legten sie mit ihrem zweiten Album WILD WORLD nach, landeten damit erneut auf Platz der britischen Charts und bespielen damit auf ihrer Tour im November auch in Deutschland die großen Hallen. Wir trafen Bastille vorab zum Interview.

Kaffeekränzchen bei David Lynch, eine Songanfrage von David Guetta, Yeasayers Großartigkeit und was der Song „Snakes“ mit Berlin zu tun hat: Über all das sprachen die Jungs und freuten sich über ein Mitbringsel besonders.