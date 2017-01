Bayonnes neuer Song „Fallss“ wird Euch den Rest des Tages versöhnlich stimmen

Wer unser Heft, unsere Homepage oder beides aufmerksam verfolgt, dürfte auch von diesem Mann bereits gehört haben: Bayonne. Unter seinem bürgerlichen Namen Roger Sellers hat der texanische Schnauzbartträger hübsche Singer-­Songwriter­-Platten aufge­nommen. Mit Bayonne ist sein Weg vom Folksänger zum Electronica-Act nicht mehr weit. Dies urteilte etwa ME-Autor André Boße im vergangenen Jahr, Kollege Frank Sawatzki schwärmt über Bayonnes Debüt PRIMITIVES gar als „eine Hypnosesitzung aus dem Blauen des Himmels“.

Nun legt Sellers nach. Seine neue Single „Fallss“ ist nicht bereits auf PRIMITIVES erschienen, soll aber gleichzeitig kein expliziter Vorbote eines schnellen Nachfolgers sein. „Fallss“ kündigt vielmehr Bayonnes bevorstehende Europatournee an, die ihn leider nicht nach Deutschland führt. Aber dafür präsentieren wir Euch hier Bayonnes neuen, sehr wohlklingenden Song exklusiv zuerst im Stream:

https://www.youtube.com/watch?v=_2iNiApmK9k&feature=youtu.be Video can’t be loaded: Bayonne – Fallss (Official Audio) (https://www.youtube.com/watch?v=_2iNiApmK9k&feature=youtu.be)

Sellers sagt über seinen traumwandlerischen neuen Track, der im weiteren Verlauf auch Teil eines Seriensoundtracks oder eines Märchens sein könnte: „‘Fallss’ was written with a pretty broad meaning. I think it’s mostly about the emotional state of mind I was in while going through a big life transition as a man in his mid-late 20s, taking on my music full time while striving for growth and getting better as a person and songwriter. It’s the bitter sweet ride that comes with big changes in life.“