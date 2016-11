Regina Spektor und Chris Cornell covern die Beatles für Netflix-Serie

Die Netflix-Serie „Beat Bugs“ hat einen ganz eigenen Zugang zur Musik der Beatles gefunden. Die kleinen Protagonisten der Animations-Serie, fünf befreundete Insekten, erleben Abenteuer, die auf Songs der Fab Four basieren. Dafür luden die Macher der Serie unterschiedliche Künstler ein, Beatles-Songs zu covern. Regnia Spektor durfte beispielsweise „And Your Bird Can Sing“, ursprünglich auf REVOLVER erschienen, neu vertonen und es klingt ganz zauberhaft:



Soundgarden- und Audioslave-Sänger Chris Cornell durfte bei „Drive My Car" ran:

Außerdem hat der Soundtrack ein paar weitere hörenswerte Highlights. The Shins coverten „The Word“, Sia „Blackbird“ und Eddie Vedder „Magical Mystery Tour“. Die Serie hat inzwischen zwei Staffeln und der Soundtrack ist auch schon erhältlich.