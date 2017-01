Berlin Fashion Week 2017: Messen PREMIUM/SEEK mit Outdoor-Brands und Ausstellung von Ricky Powell

Es ist der Ort, an dem die Trends schlummern, die die Mode der kommende Herbst/Winter-Saison bestimmen werden. Auf der internationalen Leitmesse PREMIUM trifft sich die Branche, um aus 1000 Marken und 1800 Kollektionen die spannendsten und relevantesten Styles zu filtern.

Auf der SEEK, die eine Auswahl von 250 Brands hat – hauptsächlich Menswear-Marken, ergänzt durch einige Damenkollektionen sowie Schuhe und Accessoires – wird laut eigenen Angaben vor allem auf Unabhängigkeit, Anti-Trend, Tradition und Herkunft sowie Musik, Kunst und Film Wert gelegt.

Dieses Jahr richtet sich ein besonderer Fokus auf sportive Dynamik – etliche Marken haben sich Performance und Funktion zur Agenda gemacht. Outdoor-Brands sind in Zeiten eines großen Interesse an gesundem Lifestyle – das sich nicht nur in Ernährung sondern auch in Sport zeigt – sehr gefragt. Bogner, Moose Knuckles, Pyrenex oder Dolomite gehören zu den Ausstellern bei der PREMIUM. Elka, Topo Designs, Mizu, Danner und viele mehr werden auf der SEEK zu sehen sein. Outdoor-Marken verbinden Funktionalität und hochwertige Materialien und zeigen damit einen möglichen Trend für Alltagsbekleidung auf.

Das schwedische Label Dedicated und SEEK haben außerdem den New Yorker Street-Fotografen Ricky Powell eingeladen, dessen Werke ebenfalls vom 17. bis 19. Januar in der Arena Berlin zu sehen sein werden. Der Startschuss dafür fällt am Abend des 17. Januar im „Sneakersnstuff“ mit einer Präsentation und anschließenden Party. Powell portraitierte die Beastie Boys und Run DMC, fing das authentische Mode-Leben New Yorks ein und fotografierte auch Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Madonna und Cindy Crawford.

PREMIUM

Wann? 17. – 19. Januar 2017

17. + 18. Januar 10:00–19:00 Uhr

19. Januar 10:00–17:00 Uhr

Wo?

STATION-Berlin

Luckenwalder Straße 4–6

10963 Berlin

SEEK

Wann? 17. – 19. Januar 2017

17. + 18. Januar 10:00–19:00 Uhr

19. Januar 10:00–17:00 Uhr

Wo?

ARENA BERLIN

Eichenstraße 4

12435 Berlin