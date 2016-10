Besser als Oktoberfest: Gewinnt Tickets für die ME.Klubtour in München – mit Roosevelt!

Vielleicht verbindet auch dich eine Hassliebe mit dem Oktoberfest in München – du verabscheust die Tatsache, dass sich deine Lieblingsstadt in den Wochen von Mitte September bis Anfang Oktober in ein lautes Auffangbecken für gestrandete Partytouristen verwandelt. Gleichzeitig liebst du aber die Tradition, den Spaß, mit Freunden riesige Mengen Bier in dich reinzuschütten und dein dörflichstes Bayrisch zu reden, weil es die süße Spanierin am Nebentisch so anziehend findet. Ja mei, das verstehen wir doch.

Da die Wiesn nun vorbei sind, drohst du vielleicht in ein tiefes Party-Loch zu stürzen. Damit das nicht passiert, wollen wir dir eine Veranstaltung ans Herz legen: Am 14. Oktober lotsen wir für die MUSIKEXPRESS Klubtour den Kölner Synthpop-Durchstarter Roosevelt nach München. Auch für die Aftershow-Party lassen wir uns nicht lumpen: Munk und DJ Supermarkt werden dich motivieren, dir Bier und Haxe von den Hüften zu tanzen.

GEWINNSPIEL

Wir verlosen 3×2 Tickets für das Event – um teilzunehmen, fülle einfach das untenstehende Formular aus und gib als Lösungswort „Roosevelt in München“ an.

Wir wünschen viel Glück!

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



MUSIKEXPRESS Klubtour in München

ROOSEVELT (LIVE)

AFTERSHOWPARTY:

MUNK

DJ SUPERMARKT (TOO SLOW TO DISCO)

Location: Strom

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.30 Uhr

Aftershowparty: ab 22.30 Uhr

AK: 18,00€ | VVK: 14,00€ zzgl. Gebühren

AK Aftershowparty: 8,00€

Weitere Infos bei Facebook: www.facebook.com/events/1840062422890451/

Tickets hier: www.tixforgigs.com/site/Pages/Shop/ShowEvent.aspx?ID=16547

Einlass erst ab 18 Jahren.

MUSIKEXPRESS Klubtour

Der Festivalsommer ist zwar vorbei, doch jetzt geht die Party drinnen weiter: MUSIKEXPRESS und Wodka Gorbatschow holen die besten Live-Acts und DJs in eure Stadt, und ihr könnt dabei sein! Die MUSIKEXPRESS Klubtour macht Halt an sechs Stationen und wird für laute, unvergessliche, und durchtanzte Nächte sorgen. Also: Wer auf HipHop und Electro steht – jetzt Tickets sichern!

Roosevelt

Synthpop, Disco und viel gute Laune: Das Debütalbum des Kölners Marius Lauber war eines der tanzbarsten dieses Sommers.

Munk

Mathias Modica ist einer der wichtigsten Vordenker der deutschen Electro-Szene. Auf seinem Label Gomma Records erschien bereits Musik von WhoMadeWho, Nancy Whang (LCD Soundsystem) und Asia Argento.

DJ Supermarkt (TOO SLOW TO DISCO)

Auch wenn der Name das Gegenteil vermuten lässt: Die Yachtpop-Exkurse von DJ Supermarkt (TOO SLOW TO DISCO) sind ganz schön tanzbar.

***

Neugierig, aber noch immer nicht überzeugt? So schön, laut und heiß war es übrigens bei der ME.Klubtour in Berlin mit Zugezogen Maskulin: