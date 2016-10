Beste Linderung für den Wochenend-Hangover: die R2-D2-Kaffemaschine

Wenn man montags über einen Wecker oder sonstige unbarmherzige Selbstkasteiungsmaßnahmen darauf hingewiesen wird, dass das Wochenende offiziell und endgültig beendet ist, macht sich in vielen von uns das Gefühl von Mutlosigkeit, Erschöpfung und Resignation breit, was in der Regel mit einer kalten Dusche und warmem Kaffee zu lindern versucht wird.

Leider scheitern diese Gegenmaßnahmen in zunehmendem Alter immer häufiger. Die anvisierte Euphorie stellt sich mit steigender Pulsfrequenz nur noch schleppend ein. Es braucht ein Zeichen… ein Symbol des Tatendrangs, der Visionen, der Leistungsbereitschaft, um uns ein morgendliches Lächeln auf die blutleeren Lippen zu zaubern.

Think Geek hat dieses Symbol nun in Form einer Kaffeemaschine entwickelt. R2-D2, der unermüdliche Helfer im Dienste der Hellen Seite der Macht, wird nun auch unser Leben erleichtern. Und zwar als Kaffeemaschine, besser gesagt als die höchste Form der Kaffeemaschine, der Pressstempelkanne.

Die Kaffeemaschine ist ab Anfang November bei Think Geek erhältlich und kostet 40 US-Dollar. Leider macht sie im Gegensatz zu R2-D2 keine lustigen Geräusche, dafür ist sie spülmaschinenfest.