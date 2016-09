Billie Joe Armstrong von Green Day übernimmt in „Ordinary World“ erste Hauptrolle

Normalerweise spielt Billie Joe Armstrong mit seiner Band Green Day vor ausverkauften Arenen, im Film „Ordinary World“ muss der Sänger nun den Rockstar und Haushaltswarenverkäufer Perry mimen, dessen Band seit 10 Jahren inaktiv ist. Nachdem seine Frau (Selma Blair) und seine Tochter (Madisyn Shipman) seinen 40. Geburtstag vergessen, gibt ihm sein Bruder (Chris Messin) das Geld, um eine Rockstar-Party in einem New Yorker Hotelzimmer zu feiern. Und bei der trifft er unter anderem auf seine Ex-Freundin, seinen Manager und alte Bandkollegen.

Der vom Independent-Regisseur Lee Kirk gedrehte Film soll am 14. Oktober in amerikanische Kinos kommen und als Video-On-Demand verfügbar sein. Wann „Ordinary World“ in Deutschland startet, steht noch nicht fest.

Billie Joe Armstrong stand vorher bereits in den Filmen „King Of The Hill“, „Nurse Jackie“ und „Like Sunday, Like Rain“ vor der Kamera. Der Soundtrack des Filmes besteht unter anderem aus Songs vom Green-Day-Sänger.