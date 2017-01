Bizarr: Disney-Prinzessin Elsa wirbt in den USA gegen die Droge Crystal Meth

Die blonde Prinzessin aus „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ (im Original: „Frozen“) bescherte Disney zuletzt einen gigantischen Hit. Elsa sieht man auf Spielzeug, Kinderbekleidung, Bettwäsche und natürlich im DVD-Regal.

Während bei Disney an einer Fortsetzung für den Film gearbeitet wird, ist Elsa auf Plakaten im US-Bundesstaat Montana zu sehen. Dort warnt sie in abgeranzter Optik vor der Droge Crystal Meth. Bilder von dieser verstörenden Kampagne, die vom Montana Meth Project gestartet wurde, landeten in den vergangenen Tagen in den sozialen Netzwerken.

Der Spruch „Just Let It Go“ ist dabei einem beliebten Lied des Films entnommen. „Let It Go“ heißt der weltweit bekannte Song, der auch mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

Übersetzt heißt „Just Let in Go“ sinngemäß: Lass es bleiben. Und damit hat Elsa auch recht. Disney hat sich bisher noch nicht zu der neuen Kampagne mit ihrer Figur geäußert.

Merken