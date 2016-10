Blind Date: Wir haben mit Cro über Filmsoundtracks gesprochen

Cro ist einer der erfolgreichen deutschen Rapper dieser Tage. Seine Konzerte im ganzen Land sind ausverkauft. Nun hat sich der junge Schwabe auch noch ins Filmgeschäft gewagt und mit Til Schweiger die Liebesgeschichte „Unsere Zeit ist jetzt“ auf die Leinwand gebracht.

Wir packten die Gelegenheit am Schopf und sprachen mit Cro im musikalischen Blind Date über Filmsoundtracks. Erkenntnis: Dirk von Lowtzow ist die Stimme von Rammstein und Joy Division sind eigentlich die Kings Of Leon – zumindest, wenn es nach Cro geht.

„Ist das Rammstein?“ (Cro über Beatsteaks vs. Dirk von Lowtzow)

Das komplette Videointerview mit Cro findet Ihr hier:

Anfang 2015 trafen wir Cro übrigens schon einmal zum Blind Date. Was er damals über Casper, Jan Böhmermann und Kraftklub sagte, könnt Ihr hier nachlesen.

„Unsere Zeit ist jetzt“ läuft aktuell in den deutschen Kinos. In der November-Ausgabe des Musikexpress widmen wir uns dem Deutschrap in einem großen Special, inklusive Deutschrapquartett und damit inklusive Cro.