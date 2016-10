Blink-182 kopieren sich im neuen Video zu „She’s Out Of Her Mind“ selbst

Das mit der Inspiration ist immer so eine Sache – manchmal bleibt die Muse fern und die Idee mag nicht kommen. Blink-182 wissen sich in solchen Situationen offenbar äußerst gut zu behelfen.

Für ihren neuen Song „She’s Out Of Her Mind“ beleben sie eine Video-Idee, die bereits vor 17 Jahren wunderbar funktioniert hat, neu: Mark Hoppus, Travis Barker und Tom DeLonge joggen nackt durch die Straßen und hinterlassen überall, wo sie vorbeikommen, ein wenig Chaos. So in etwa kann man die Handlung des Video zum damaligen Hits „What’s My Age Again?“ in wenigen Worten zusammenfassen.

Auch interessant Tom DeLonge von Blink-182 ist jetzt Alien-Forscher – zu unser aller Sicherheit Im aktuellen Clip gibt es neben dem offensichtlich neuen Song noch ein paar weitere Neuerungen: statt den drei Bandmitgliedern laufen nun drei nackte Frauen durch die Straßen und treffen nicht auf eine Krankenschwester, wie einst Hoppus, Barker und DeLonge, sondern auf einen Krankenpfleger. Der wird von Adam Devine, bekannt aus der Serie „Modern Family“, verkörpert.

„She’s Out Of Her Mind“ stammt aus dem aktuellen Album der Band, CALIFORNIA, das im Juli 2016 erschien. Tom DeLonge wurde inzwischen von Alkaline-Trio-Sänger Matt Skiba ersetzt, da er sich auf seine Karriere als Verschwörungstheoretiker konzentrieren muss.

Seht hier den neuen Clip:

Und hier das alte Video zum Vergleich: