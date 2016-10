Bob Dylan hat den Literaturnobelpreis offiziell akzeptiert

Dass Bob Dylan mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, sorgte für Begeisterung, Verwunderung und vor allem Diskussionen. Die Meinungen gingen stark auseinander, ob ein Musiker mit solch einem Preis ausgezeichnet werden sollte. Nur einer blieb stumm – Bob Dylan selbst.

Zunächst reagierte er nicht auf die Anrufe der Stiftung, kurzzeitig verschwand auch die Meldung über den Gewinn von Bob Dylans Homepage. Das Komitee unterstellte Dylan sogar Unhöflichkeit und Arroganz.

Nun die Entwarnung: Der 75-Jährige, der ohne Smartphone lebt und daher ein wenig länger für die Antwort brauchte, hat sich inzwischen bei der schwedischen Jury gemeldet und versichert, dass er sich sehr geehrt fühle und angesichts der Auszeichnung zunächst sogar sprachlos gewesen war (offensichtlich!). Das hat die Nobel-Stiftung auf ihrer Homepage bestätigt.

In einem Interview mit „The Telegraph“ sagte Dylan nun sogar, dass er auch an der Verleihung im Dezember in Stockholm teilnehmen möchte – „wenn möglich“.