Böhmermann, Journalisten, RTL: Sido findet in „Masafaka“ irgendwie alle doof

Nun ja: Sido hat am Montagabend bei „Circus Halligalli“ einen neuen Song vorgestellt. Gemeinsam mit Kool Savas performte er Masafaka und macht sich mal etwas Luft.

„Noisey“, RTL und andere Fernsehsender, die „Welt“. Leute, die so hiphop-mäßig mit den Händen rumfuchteln. Sido gefällt das alles ganz und gar nicht. „Ihr Opfer, lasst HipHop in Ruhe“, lautet eine der vielen Zeilen, die den Medien mangelnde Kompetenz in Sachen Rap vorwirft.

Jan Böhmermann, der zuletzt zwei Rap-Songs aufgenommen hat, wird ebenfalls erwähnt: „Er wär‘ gern ein Rapper, dieser Böhmermann, aber auch die größte Katze kann nicht, was der Löwe kann.“

Den gesamten Auftritt könnt Ihr Euch hier anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=IPKsmTYkVYQ Video can’t be loaded: SIDO – Masafaka feat. Kool Savas (live @ Circus HalliGalli) (https://www.youtube.com/watch?v=IPKsmTYkVYQ)

Sidos neue Platte DAS GOLDENE ALBUM erscheint am 18. November. 2017 wird er auf Tour gehen. Gern geschehen. Ob Sido auch so viel Spaß mit dem Musikexpress-Rap-Quartett hatte?