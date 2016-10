Bon Iver in Berlin: Videos und Szenen von Justin Vernons Michelberger-Auftritten

Nach über fünfjähriger Auszeit und mit einigem Brimborium ist am Freitag, den 29. September 2016, endlich ein neues Album von Bon Iver erschienen. Man könnte meinen, dass sich Justin Vernon jetzt, da er 22, A MILLION in die Welt ließ, eine Verschnaufpause gönnt. Aber von wegen: Mit Bon Iver ist er wieder da und hat trotz der kryptischen Eröffnungszeilen „It might be over soon“ offenbar vorerst nicht vor, wieder zu gehen. Dies stellte er beim Michelberger Music Festival in Berlin eindrucksvoll unter Beweis.

Das Festival, das er gemeinsam mit den Dessners (The National), Ryan Olson (Poliça) sowie Nadine May und Tom Michelberger kuratierte, fand am Wochenende seinen zweitätigen Höhepunkt: Nachdem sich Dutzende Musiker, darunter auch Damien Rice, Erlend Øye, The Staves und Woodkid, rund eine Woche lang im Funkhaus Berlin in der Nalepastraße einschlossen und gemeinsam musizierten, führten sie am Samstag und Sonntag das Ergebnis auf. Darunter: ein Auftritt vom britischen Rapper Trim während Vernons Techno-Set, eine Choreinlage zu Bon Ivers „8 (circle)“ vom Cantus Domus Choir und Vernon, der musikalisch auf Woodkid und Mouse on Mars trifft.

Am vergangenen Mittwoch spielten Bon Iver bereits ein Geheimkonzert im Innenhof des Michelberger Hotels in Berlin-Friedrichshain. Am Donnerstag wurde 22, A MILLION weltweit an verschiedenen Plätzen über Boomboxes gespielt und am Freitag erschien Bon Ivers drittes Album schließlich. Seitdem veröffentlichen Vernon und sein Label Jagjaguwar noch weitere Lyric-Videos zu neuen Songs.

Der dafür verantwortliche New Yorker Künstler Eric Timothy Carlton verriet derweil, was es mit dem Artwork von Bon Ivers 22, A MILLION so auf sich hat.

Die Geschichte hinter Justin Vernons Comeback und seinem Weg aus einer Waldhütte heraus zum Dasein als Indie-Superstar lest ihr in der Titelgeschichte der Oktober-Ausgabe des Musikexpress – und jetzt auch in voller Länge online.