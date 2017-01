Breaking News: Auf Twitter streiten sich Zoos darüber, wer das süßeste Tier hat

Unter dem Hashtag #CuteAnimalTweetoff findet auf Twitter gerade ein Wettbewerb statt, bei dem es am Ende eigentlich nur Gewinner gibt. Zoos in den USA posten seit einigen Stunden Bilder ihrer süßesten Bewohner (oder Gefangenen).

Das Ergebnis ist eine Reizüberflutung für jeden, der sich gern Bilder von niedlichen Tieren anschaut. Und sind wir mal ehrlich: Jeder hat manchmal den Moment, in dem man verdammt nochmal Lust auf ein paar süße Tierfotos hat.

Einige Beispiele des Twitter-Wettbewerbs haben wir für Euch zusammengestellt. Gern geschehen, in diesem Fall sogar sehr, sehr gern:

Welcome this cozy cheetah cub to the #cuteanimaltweetoff! pic.twitter.com/vdhUKmyRqa — Cincinnati Zoo (@CincinnatiZoo) 26. Januar 2017

Our river #otters don’t want to be left out of the #CuteAnimalTweetOff! pic.twitter.com/9WfXmsEtCt — Seattle Aquarium (@SeattleAquarium) 25. Januar 2017