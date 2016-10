Musikexpress präsentiert: Car Seat Headrest spielen drei Konzerte in Deutschland

Will Toledo ist ein recht fleißiger Zeitgenosse und hatte bereits etliche Alben auf Bandcamp veröffentlicht, bevor sein Projekt Car Seat Headrest im Jahr 2015 einen Plattenvertrag bei Matador Records ergatterte. Zu diesem Zeitpunkt war aus Car Seat Headrest eine Band mit vier Mitgliedern geworden. 2015 erschien das zwölfte (!) Album TEENS OF STYLE, 2016 folgte schließlich TEENS OF DENIAL.

Bereits Anfang 2015 legten wir Euch den Lo-Fi-Pop des US-Amerikaners ans Herz und für kommendes Jahr empfehlen wir Euch einen dieser drei Live-Termine dieser Band aufzusuchen – präsentiert von Musikexpress:

16.03.2017 – Köln, Gebäude 9

17.03.2017 – Berlin, Musik & Frieden

19.03.2017 – München, Kranhalle