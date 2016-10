Berufsverkehr in New York ist wahrscheinlich einer der nervenaufreibendsten Zustände, die auf diesem Planeten existieren. Lady Gaga hat hierfür ein probates Gegenmittel gefunden. Sie schimpft und flucht den Frust einfach weg – in Verbindung mit einem Lady-Gaga-Karaoke-Medley ist das so unterhaltsam, dass man sich wünscht, die Fahrt zur Arbeit würde noch länger als 15 Minuten dauern.

Hier könnt Ihr die neue Folge von Carpool Karaoke mit Lady Gaga sehen: