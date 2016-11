Casper verschiebt seine Tour in den Herbst 2017

Casper-Fans brauchen derzeit vor allem eins: ganz viel Geduld. Nachdem der Rapper sein für September 2016 angekündigtes Album LANG LEBE DER TOD „auf unbestimmte Zeit“ verschoben hatte, folgt nun auch eine Verzögerung der ganzen Tour zur Platte, die im Frühjahr 2017 stattfinden sollte.

Auf Facebook und Instagram hat sich Casper mit der unerfreulichen Nachricht an seine Fans gewandt: „liebe alle, schweren herzens wird die tour im frühjahr in den herbst verschoben. so sehr ich das persönlich auch bedauere – unterwegs sein und live konzerte spielen ist mir das allerliebste am musikerdasein -, so sehr will ich auch, dass die neue show an die anderen touren anschliesst und das bestmögliche bietet. um das auf die beine zu stellen, braucht es zeit, die ich wiederum gerade benötige, um im studio die platte fertig zu machen. eine solch große Tour ohne neue platte, ist nicht das, was ich für euch und für mich möchte! daher haben wir uns nach langem hin und her dazu entschlossen, die konzerte in den herbst zu verschieben. nichtsdestotrotz freue ich mich unfassbar auf diese Tour und auf euch!

die neuen dates:

31.10.17 münster, halle münsterland

02.11.17 luxemburg (LU), rockhal

03.11.17 zürich (CH), samsung hall

04.11.17 stuttgart, schleyerhalle

08.11.17 hamburg, sporthalle

10.11.17 dortmund, westfalenhalle

14.11.17 wien (A), stadthalle

17.11.17 münchen, zenith

18.11.17 frankfurt am main, festhalle

21.11.17 leipzig, arena

22.11.17 bremen, ÖVB Arena

24.11.17 berlin, max-schmeling-halle

25.11.17 hannover, swiss life hall

09.03.18 würzburg, s. oliver arena

10.03.18 erfurt, messehalle

bereits gekaufte tickets und sitze/kategorien behalten ihre gültigkeit.

ich danke euch von ganzem herzen, dass ihr mich unterstützt und weiß dass das nicht selbstverständlich ist. -ben“