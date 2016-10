Chance the Rapper ist jetzt Chance the Actor

Chancellor Johnathan Bennett ist gemeinhin unter seinem Künstlernamen Chance the Rapper bekannt. Als dieser brachte er zuletzt das Mixtape COLORING BOOK heraus, auf dem Feature-Gäste wie Kanye West und Justin Bieber auftauchten. Nach der Veröffentlichung im Mai wandte sich Chance the Rapper einen geheimen Projekt zu: Er wurde zu Chance the Actor.

In dem A24-Film „Slice“ übernahm der 23-Jährige die Hauptrolle. Der Thriller, in dem Pizzaboten zu Opfern einer Mordserie werden, wurde im Sommer in Chicago gedreht und beinhaltet auch mystische Elemente. Im schlimmsten Fall könnte also doch Trash bei dem Projekt herauskommen, was für das Studio A24 allerdings ungewöhnlich wäre. Chance the Rapper hat seine Beteiligung an dem Projekt weit nach Drehschluss via Twitter bekanntgegeben:

Regie bei „Slice“ führt Austin Vesely, der auch das Drehbuch geschrieben hat. In der zweiten Jahreshälfte 2017 soll der Film in die Kinos kommen.