Christian Löffler liefert mit „Lid“ Euren nächsten Wochenend-Soundtrack

Der Sound klingt, pardon, spektakulärer als sein Name: Christian Löffler ist gebürtiger Greifswalder und macht House-Musik, die sich hinter der von, sagen wir, Jon Hopkins nicht verstecken muss. Das deutete er bereits auf seinem Debütalbum A FOREST an, das führt er nun, auf dem bald erscheinenden Zweitwerk MARE aus. In drei von den 17 Tracks, die auf der Halbinsel Darß erschaffen wurden, ließ Löffler bereits durch Albumteaser reinhören. Mit „Wilderness“ feat. Me-Succeeds-Sängerin Mohna zog er dich tiefer in seine Welt hinein – und nun, mit dem hier und jetzt Premiere feiernden neuen Song „Lid“, will man Löfflers Sound so gar nicht mehr entkommen. Mindestens für eine Nacht lang.

Auf „Lid“ singt der bildende Künstler, Musiker und Labelgründer Christian Löffler selbst.

MARE erscheint am 07. Oktober 2016 via Ki Records / Rough Trade.

Live tritt Christian Löffler an folgenden Daten und Orten auf:

23.09.2016 – Reeperbahn Festival, Hamburg (Häkken)

08.10.2016 – Manic Street Parade Festival, München

13.10.2016 – Kesselhaus, Berlin (Support für Kiasmos)

18.11.2016 – Jack Who, Köln