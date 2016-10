In Hamburg kommen Pfandbecher für deinen Coffee To Go

Drei Millionen Kaffeebecher landen alleine in Berlin wöchentlich im Müll. So praktisch der „Coffee To Go“ ist, so sehr schädigt er auch die Umwelt. In Hamburg haben sich jetzt die ersten Cafés für eine umweltschonende Version des mobilen Coffeinschubs zusammengetan. Unter dem Namen REFILL IT! bieten sie Kaffeetrinkern die Möglichkeit, ihre Becher mitzunehmen, ohne damit die Umwelt mehr als nötig zu belasten. Denn die Becher können in einem der teilnehmenden Cafés einfach wieder zurückgegeben und durch eine frische Kaffeetasse ausgetauscht werden. Die Tassen sind spülmaschinenfest sowie frei von Rohöl, BPA, Weichmachern und anderen Schadstoffen. Acht Cafés sind bereits Teil des Refill-It-Pools, wo genau Ihr ab 1. November die Pfandbecher bekommt, erfahrt Ihr auf der Webseite des Projektes, oder über diese Karte:

via Urbanshit