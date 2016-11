Danke, DJ! Fankurve singt Stadion-Version von „Major Tom“

Nachdem der FC Bayern seinen Pflicht-Sieg in Eindhoven (1:2) eingefahren hatte, gab es für mitgereiste Bayern-Fans noch einen weiteren Anlass zur Freude. Der Stadion-DJ des niederländischen Champions-League-Städtchens spielte für die verbliebenen Bayern-Anhänger den NDW-Klassiker „Major Tom“ von Peter Schilling. Was dann passierte, kann man wirklich als Überraschung bezeichnen. Denn die erfolgsverwöhnten Fans des deutschen Rekordmeisters zeigten sich nicht nur lautstark (was der ein oder andere Funktionär ja schon mal bestreitet), sondern auch textsicher.

Seht hier „Major Tom“ in der Champions-League-Edition:

Die FC Bayern-fans haben viel spass im Philips Stadion von PSV mit Major Tom von Peter Schilling #psvfcb #BAYERNMUENCHEN pic.twitter.com/mk04DP8Yp6 — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) 2. November 2016