Das Duell des Jahres 2016 im Video

Zwei Mädchen stehen im Finale eines japanischen „Stein, Schere, Papier“-Turniers. Die Stimmung ist angespannt, dann der erlösende Move der Siegerin. Ekstase im Saal, Tränen in den Augen, ehrfürchtige Blicke. Besser inszeniert als die gesamte Fußball-EM 2016. Ein kurzes Video aus Japan ist vielleicht der Sportmoment des Jahres.

Und bevor Ihr gleich darüber den Kopf schüttelt, mit welchem Aufwand eine Partie „Stein, Schere, Papier“ inszeniert wird: Erinnert Euch an jede Partie, die Ihr selbst gespielt habt. Dieses Publikum habt Ihr Euch doch immer dabei gewünscht. Der Wettkampf ist übrigens ein weiteres Promo-Event der berühmten japanischen Girlgroup AKB48, deren wechselnde Mitglieder es bereits zu 23 Nummer-eins-Hits in den japanischen Charts gebracht haben.

Viel Spaß mit dem Clip.

i have concluded that this is one of the greatest videos on the internet pic.twitter.com/4uARohKNwp

— Joon Lee (@iamjoonlee) 12. Dezember 2016