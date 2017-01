Das Coachella-Festival hat gerade sein Line-up für dieses Jahr bekanntgegeben und wie immer finden sich auf dem bunten Plakat zahlreiche großartige Acts. Und ebenfalls gewohnt hochklassig ist das Kleingedruckte unter den Headlinern Radiohead, Beyoncé, und Kendrick Lamar.

So werden am dritten und vierten Aprilwochenende 2017 unter anderem The xx, Bon Iver, Father John Misty, Justice, Sohn, Ezra Furman und Preoccupations auf den Bühnen stehen. Unter dem Plakat findet Ihr noch einmal alle Künstler aufgelistet. Der Vorverkauf startet am 4. Januar um 20 Uhr Deutscher Zeit auf der offiziellen Webseite des Coachella-Festivals.

Das Line-up des Coachella-Festivals 2017 von A-Z