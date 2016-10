Das Hotel aus „Shining“ wird zum Austragungsort eines neuen Horror-Filmfestivals

Neben Jack Nicholson war das Overlook Hotel der heimliche Hauptdarsteller in Stanley Kubricks „Shining“. Als Kulisse für das Hotel diente 1980 die Timberline Lodge im US-Bundesstaat Oregon. 36 Jahre später kehrt der Horror zurück in das Hotel, denn ab 2017 wird dort ein neues Filmfestival stattfinden.

Overlook Festival heißt der neue Termin im Festivalkalender passenderweise. Am 27. April 2017 wird es erstmals stattfinden und vier Tage dauern. Die Zuschauer, die natürlich direkt in der filmhistorisch bedeutsamen Timberline Lodge übernachten können, werden dort ein gemischtes Programm sehen: Neben neuen Genre-Produktionen werden im Rahmen des Overlook Festivals auch Retrospektiven mit Horror-Klassikern gezeigt. Die Chance, dass „Shining“ ebenfalls gezeigt wird, steht wohl bei 100 Prozent.

Die Veranstalter des Festivals sind keine Unbekannten. Von 2013-2015 veranstalteten sie das Stanley Film Festival in Colorado. Und zwar in dem Hotel, das Stephen King zur Buchvorlage für „Shining“ inspiriert hat. Das Stanley Festival wurde mit Spielen und Veranstaltungen angereichert, am Ende verwandelte sich das Hotel in eine Art Horror-Feriencamp. Genau dieses Prinzip soll nun in die Timberline Lodge übernommen werden.