Das neue Peppers-Video zu „Sick Love“ ist nicht ihr bestes im Jahr 2016

Weil die Red Hot Chili Peppers eine der größten eigentlich ganz coolen Rockbands der Welt sind, sehen wir es als unsere Pflicht an, Euch über ein neues Musikvideo von ihnen zu unterrichten. Den Comicclip zu „Sick Love“, den es jetzt zu sehen gibt, hat Beth Jeans Houghton gedreht, und darin verbildlicht sie ziemlich direkt die Lyrics von Anthony Kiedis.

https://www.youtube.com/watch?v=I2XfVml6o24 Video can’t be loaded: Red Hot Chili Peppers – Sick Love [OFFICIAL VIDEO] (https://www.youtube.com/watch?v=I2XfVml6o24)

Der Song ist im Juni auf THE GETAWAY erschienen, dem elften Album der Red Hot Chili Peppers. Es gab im Kalenderjahr 2016 aber ein ganz anderes Video der Red Hot Chili Peppers, mit dem sie nicht nur Aufmerksamkeit und Sympathien sorgten, sondern eben bewiesen, dass sie, Q.E.D., eigentlich zu den ganz coolen großen Rockband dieser Welt gehören. Auch, wenn man ihre Musik nicht mehr so cool finden mag. Schaut Euch hier nochmal die Red Hot Chili Peppers als Mitfahrer von James Corden und Teil seiner Reihe „Carpool Karaoke“ an, Ihr werdet es nicht bereuen: