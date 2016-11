Das war die MUSIKEXPRESS Klubtour 2016: Wir sagen Danke!

Nach dem Festivalsommer ist vor dem Festivalsommer, keine Frage. Dazwischen gab es in diesem Jahr zum ersten Mal die MUSIKEXPRESS Klubtour, die wir gemeinsam mit unseren Freunden von Wodka Gorbatschow auf die Beine gestellt haben. Ob im Moshpit bei Zugezogen Maskulin, die den Mainfloor im Berliner Musik & Frieden innerhalb nur weniger Minuten in eine finnische Sauna verwandelten und wo das Publikum im Anschluss dankend die Abkühlung an der Wodka Gorbatschow Eisbar annahm oder im Konfettiregen bei Roosevelt in München: Mit der Musikexpress Klubtour haben wir uns mit Wodka Gorbatschow zum Ziel gesetzt, die graue Jahreszeit ein wenig aufzuhellen.

Die einzelnen Party-Stationen

Berlin, 02.09.2016, Musik & Frieden

Los ging es in unserer Heimatstadt Berlin, bei sommerlichen Temperaturen. Zuerst brachte Zugezogen Maskulin den Club zum Beben, anschließend folgte eine ausgelassene Party bis in die frühen Morgenstunden!

Das Programm:

Zugezogen Maskulin (Live)

Moonbootica supported by Tagträumer

Eskei83

Ghanaian Stallion

Frankfurt, 09.09.2016, Das Bett

Nur wenige Tage später begaben wir uns nach Frankfurt, um dort gemeinsam mit Wodka Gorbatschow für einen unvergesslichen Abend zu sorgen. Pantha Du Prince lieferte eine famose Live-Performance ab, für die Aftershowparty waren Andy Butler und Olugbenga am Start.

Das Programm:

Pantha Du Prince (Live)

Andy Butler (Hercules & Love Affair)

Olugbenga (Metronomy)

Hamburg, 30.09.2016, Mojo Club

Den Wechsel zwischen den Monaten haben wir schick mit Freunden bei einer Live-Show von Prince Pi in der Hansestadt Hamburg in bester Party-Atmosphäre gefeiert.

Das Programm:

Prince Pi (Live)

DJ Vito

Saint One supported by Ami

Köln, 02.10.2016, Club Bahnhof Ehrenfeld

Wir haben noch lange nicht genug! Direkt nach dem Zwischenstopp in Hamburg feiern wir ausgelassen weiter in Köln, wo wir es uns trotz Ausfall von Prince Pi (er ist leider krank geworden) nicht haben nehmen lassen, umso derber zu fetten HipHop-Beats zu feiern.

Das Programm:

Denyo (Beginner) aka DJ Rap-A-Lot

DJ Mixwell

Support: DJ Phi Phader (Lichblick, Köln)

hosted by Kopfnicker Party

München, 14.10.2016, Strom

Endspurt! Bei der vorletzten Station in München geben wir wieder Vollgas und für Euch haben wir ein fettes Programm an diesem Abend auf die Beine gestellt. Roosevelt sorgte mit Synthpop, Disco und viel guter Laune für einen unvergesslichen Live-Auftritt. Danach hieß es wieder: Party bis zum Morgengrauen!

Das Programm:

Roosevelt (Live)

Munk

DJ Supermarkt (Too Slow To Disco)

Leipzig, 04.11.2016, Club Velvet

Wir setzen an zum großen Finale und gemeinsam mit Wodka Gorbatschow fahren wir ein letztes Mal schwere Geschütze auf: Boogie Monks haben Euch einen geschmackssicheren Mix aus HipHop, Dancehall und Trap serviert, danach haben die besten DJ-Acts Deutschlands für Euch aufgelegt. Party on!

Das Programm:

Boogie Monks (Seeds DJs // DJ Luke 4000 / DJ Based)

DJ Craft (K.I.Z.) supported by DJane Yo-C

Coma DJ-Set (Kompakt Rec.) supported by Markus Knauth

Abschluss-Video

Danke, Danke, Danke!

Zusammen mit Wodka Gorbatschow haben wir eine einzigartige Mischung aus beliebten Bands, Künstlern/DJs sowie elektronischer Musik, Pop und HipHop kreiert. Immer im Mittelpunkt: Ihr! Denn ohne Euch hätte es nicht halb so viel Spaß gemacht und Ihr seid ein großer Teil davon, dass die MUSIKEXPRESS Klubtour 2016 ein voller Erfolg geworden ist und so viel Laune gemacht hat. Wir hoffen, auch im kommenden Jahr wieder mit Euch auf Tour gehen zu können.

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Gästen, Musikern, Veranstaltern und sonstige Beteiligte! Und natürlich auch an dieser Stelle noch einmal ein besonders dickes Dankeschön an unseren Partner Wodka Gorbatschow, ohne den wir die MUSIKEXPRESS Klubtour in diesem Ausmaß nicht hätten stemmen können!

Noch mehr ME.Klubtour

Immer noch nicht genug? Auf unserer Themenseite zur MUSIKEXPRESS Klubtour findet Ihr noch einmal alle Artikel, News, Galerien und Berichte. Viel Spaß!