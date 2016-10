Nostalgie: Dave Grohl erinnert sich an seine Anfänge bei Nirvana

In der neuen Doku namens „The Smart Studios Story“ erinnert sich Dave Grohl an seine Zeit bei Nirvana, vor allem seinen Einstieg bei der Band und was ihn damals faszinierte.

„The Smart Studios Story“ beleuchtet die Geschichte des Smart Studio in Wisconsin, das Butch Vig, Schlagzeuger von Garbage und Produzent von Nirvana, gehört.

„Als ich zur Band stieß, hatten sie ein neues Demo und das klang anders als alles, was sie bis dahin gemacht hatten“, schwärmt Grohl von seinen Kollegen Kurt Cobain und Krist Novoselic. Und alle redeten von diesem Butch, so Grohl. Schließlich nahmen Nirvana 1990 im Smart Studio mit Butch Vig als Produzenten auf.

Der Film wird am sogenannten „Black Friday“ (Record Store Day), den 25. November, erscheinen.

Dave Grohls Foo Fighters haben nach ihrem 2014er-Album SONIC HIGHWAYS eine Pause eingelegt. Obwohl sich hartnäckig Gerüchte halten, dass Grohl an einem Solo-Projekt arbeiten soll, dementiert der Sänger diese Behauptungen.