David Bowie: Neue Berlin-Gedenktafel in der Mache

Eine neue Gedenktafel für David Bowie an seinem ehemaligen Berliner Wohnhaus ist in der Mache. Das bestätigte die damit beauftragte Königliche Porzellan Manufaktur (KPM). Am Wochenende waren Scherbenreste der ersten Gedenkplakette von Passanten vorgefunden worden, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Ob die Plakette mutwillig entfernt oder beschädigt werden sollte, ist noch unklar. Im Gegensatz zu den meisten Gedenktafeln war die Bowie-Gedenktafel an der Schöneberger Hauptstraße 155 lediglich mit einem Spezialkleber befestigt. Möglicherweise hat sich dieser schlichtweg gelöst und die Porzellanplatte zu Boden gestürzt. Fraglich wäre dann jedoch, wo die restlichen Scherbenteile sind.

Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, habe der Chef der KPM, Jörg Woltmann, direkt die Produktion einer neuen Gedenktafel zu Ehren Bowies in Auftrag gegeben. Wer jedoch die Kosten der Herstellung trägt, ist unbekannt. Die erste Version sponsorte noch der Gasbetreiber GASAG, die seit 2007 eine Vielzahl solcher Plaketten in Berlin finanziell unterstützte.

David Bowie starb am 10. Januar im Alter von 69 Jahren an den Folgen seines Krebsleidens.