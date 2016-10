David Bowies Gedenktafel in Berlin-Schöneberg hängt wieder an Ort und Stelle

Tim Renner, seines Zeichens Staatssekretär für kulturelle Angelegenheiten des Landes Berlin, hatte am Mittwoch Erfreuliches zu vermelden: „Bowies Tafel hängt wieder!“, schrieb er auf Facebook. Diesmal sei sie „mit Hybridkleber aus dem Flugzeugbau und Edelstahl-Rahmen – der mit Schrauben in der Wand verankert wurde – an der Hauptstraße 155 befestigt“. Die Fugen seien zudem mit durchsichtigem Silikon verschlossen. „Sicher ist sicher…“, so Renner augenzwinkernd.

Was war zuvor passiert? Am 22. August wurde in Berlin-Schöneberg eine Gedenktafel zu Ehren David Bowies in Berlin-Schöneberg enthüllt. Der Künstler, der Anfang des Jahres im Alter von 69 Jahren verstarb, lebte dort von 1976-1978 gemeinsam mit Iggy Pop. In dieser Zeit entstand Bowies legendäre Berlin-Trilogie, bestehend aus den Alben LOW, HEROES und LODGER. Nur einen Monat nach Errichtung der Gedenktafel wurde sie zerstört aufgefunden – ob mutwillig oder durch einen Unfall, ist nicht endgültig geklärt. Dass sie neu errichtet werden würde, stand bald fest, stabilerer Ersatz war in der Mache.