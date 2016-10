David Bowies Hits werden für Kinder gecovert

Eine Welt ohne David Bowie ist möglich, aber sinnlos. Dies mag einer von vielen traurigen Gedanken seiner Millionen Fans gewesen sein, als David Bowie am 10. Januar 2016 im Alter von nur 69 Jahren starb. Gleichzeitig dürfen wir, die wir das hier lesen und schreiben können, uns glücklich schätzen, den Ausnahmekünstler und Superstar überhaupt gekannt zu haben: Kindern, die heutzutage wegen ihrer späten Geburt zum Beispiel auch Metallica nicht kennen, irgendwann aber ihre eigenen Helden haben werden, könnte Bowies Werk verborgen bleiben. Als Gegenmaßnahme gibt es dazu jetzt, wenn schon nicht die Plattensammlung der Eltern, ein Coveralbum mit Bowie-Songs für Kinder.

Am 18. November erscheint unter dem Titel „Let All The Children Boogie: A Tribute to David Bowie“ eine Cover-Compilation, deren Einnahmen an die Charity-Organisation „It Gets Better“ gespendet werden sollen. „It Gets Better“ hilft Jugendlichen, mit ihrer Sexualität umzugehen und sich gegen Mobbing, Gewalt und Angst durchzusetzen. Die LGBTQ-Organisation wurde vom US-Amerikaner Dan Savage als Reaktion darauf gegründet, dass sich mehrere Jugendliche noch vor oder nach ihrem Coming-Out umgebracht hatten, weil sie wegen ihres „Andersseins“ von Mitschülern gemobbt wurden. Prominente Unterstützung erfährt „It Gets Better“ unter anderem von Barack Obama, Hillary Clinton, Sia Furler, Ellen DeGeneres und Neil Patrick Harris.

Wer sich nun fragt, wie – mal abgesehen von der guten Sache – Kinderversionen von Bowie-Songs verdammt nochmal klingen sollen: Die basslastige und rhythmischere „Heroes"-Version von Poppunkrocker Ted Leo kann vorab im Stream gehört werden. Einen Gratis-Download des Tracks kriegt, wer „Let All The Children Boogie: A Tribute to David Bowie" vorab bestellt.































„Let All The Children Boogie: A Tribute to David Bowie“-Tracklist:

01. The Honeydogs and Chastity Brown – Oh! You Pretty Things

02. Walter Martin – Breaking Glass

03. Sonia de los Santos and Elena Moon Park – The Man Who Sold the World

04. Rachel Loshak with the New Standards – Starman

05. Lloyd Miller and Dean Jones – V-2 Schneider

06. Sally Timms and Jon Langford – The Prettiest Star

07. Molly Ledford – Sound and Vision

08. Justin Roberts and the Not Ready for Naptime Players – Kooks

09. Antibalas – Let’s Dance

10. Gustafer Yellowgold and the Pop Ups – Space Oddity

11. Ted Leo – Heroes

12. Wunmi – Fashion

13. Storey Littleton with Marco Benevento – Life on Mars?

14. Gina Chavez – Modern Love

15. Red Yarn – Magic Dance

16. Nakia and the Barton Hills Choir – Golden Years

17. Elizabeth Mitchell and You Are My Flower featuring Simi Stone – Changes

18. Uncle Rock and Tracy Bonham – Lady Stardust

19. Colin Brooks – I’ll Follow You

20. Rhett Miller – Ziggy Stardust